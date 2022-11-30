Vali Mete Buhara, Kaman ilçesinde inceleme de bulundu

Kaman ilçesini ziyaret eden Vali Mete Buhara, ilçede devam eden yatırımları yerinde inceleyerek ilçe Kaymakamı Mehmet Usta ve yetkililerden bilgi aldı. Yapımında sona gelinen ve inşaatı devam eden bazı kurum binalarında incelemelerde bulunan Vali Buhara, Kaman Gençlik Merkezini de ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Kaman Gençlik Merkezinde kurs gören gençlerle de sohbet eden Vali Mete Buhara, gençlerin derslerini izledi.