Vali Mete Buhara kamu kurumlarında inceleme yaptı

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mete Buhara kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurum müdürü Mehmet Selim Kaya'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Mete Buhara ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, vatandaşların kamu kurumlarımızda verilen hizmetlerden memnun kalmasını önemsediklerini söyledi. Ardından İl Göç İdaresi'ne geçen Vali Mete Buhara, İl Müdürü Mikail Gündoğdu'dan Kırşehir'de yaşayan göçmenler hakkında bilgi aldı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemalettin Duran ve Ticaret İl Müdür Vekili Uğur Kılıç'tan da kurumlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mete Buhara'nın ziyareti, kurum binalarında yaptığı inceleme ile sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'dan şehrin eğitim durumu ile ilgili genel bilgi alan Vali Mete Buhara, “Kırşehir'de eğitim kalitesini daha da arttırmak, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için hep birlikte gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.