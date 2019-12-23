Valilik binası inşat alanı yeri söylentilerine esnaf odası birliklerinden tepki

Lokantacılar Pastacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Hasan Ünlü ve Sabit ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Süleyman Akagündüz, yaptıkları açıklamada; “Valilik binası şehrin prestij noktası haline gelen binadır. Biran evvel de bitirilmelidir”dedi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde valilik binası projesinin iptal edilerek yerine yurt binası yapılacağı yönündeki söylentiler üzerine Esnaf Odaları Birliğine bağlı oda temsilcileri tepki açıklamaları yapıyor.

Yeni Valilik Binası Projesinin iptal edilerek yerine farklı bir proje uygulanmasının şehrin ortak kararını yansıtmayacağını farklı fikir sahiplerinin almış oldukları bir kararın uygulaması olacağını ifade eden oda temsilcileri Akagündüz ve Ünlü açıklamalarında; “Şehrimiz için önemli olduğuna inandığımız ve ortak mutabakat sonucunda Ankara Caddesine yapılması kararlaştırılan yeni valilik binası projesinden hangi amaçla, kimlere hizmet etmek için vazgeçildiğinin açıklaması yapılmalıdır, gerçekten böyle bir durum söz konusu ise bunu bilmek bütün Kırşehir'lilerin hakkıdır" ifadelerini kullandılar.