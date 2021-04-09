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Valilik, yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.


Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle yapılan yazılı açıklamada, oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.


Yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "Yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışlarının akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, Kırşehir il genelinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 santim, yükseklerde 20-40 santim) olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar,


buzlanma ve don, kuvvetli rüzgârla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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