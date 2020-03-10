İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin KAEÜ'sinde anlatıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde vefatının 100.

Yılında Ömer Seyfettin anlatıldı.


Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin” isimli konferans düzenlendi. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş'ın konuşmacı olarak katıldığı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş, hikayeciliği ile bilinen Ömer Seyfettin'in 88 şiirinin bulunmakta olduğunu söyledi.


Yiğitbaş, konuşmasında; “Seyfettin, silah ve nutuk yerine kalemin ve fikrin gücüne inanıyordu. Ömer Seyfettin son şiiri “Yol” dahil olmak üzere şiirlerinin birçoğunu sone tarzında ve 4+4+3+3 formunda yazmıştır. Şiirlerinde melankoli başta olmak üzere hayal, estetizm ve musiki yer almaktadır. Sanatını besleyen bu düşüncelere şiirlerinde bazen doğrudan bazen de dolaylı biçimde değinir. Yazdığı bu şiirlerde Edebiyat-ı Cedide akımının özel de ise Tevfik Fikret'in etkisi altındadır. Bu etkileşime bağlı olarak da şiirlerinde melankoli ön plana çıkar. Hikayelerinde kimlik inşası ön planda olan Seyfettin'in şiirlerinde ise hüzün yani devrin duygusu hakimdir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.