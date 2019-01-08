Verem eğitimi haftası açılış programı yapıldı

Programa; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avcu, Sağlık Hizm. Başkan vekili Serdar Duru, Başkan Yardımcısı Cuma Köysüren, AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Figen Tuncay, Hastane Yöneticileri, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayça Ünveren, Şube Müdürleri ve personeller katıldı.

Verem Hastalığı Hakkında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Zorlu Karayiğit'in bilgilendirme yapmasının ardından Verem Hastalığının Dünyadaki ve Ülkemizde Durumu hakkında Verem Savaş Dispanseri İl Koordinatörü Dr. Halim Koçpınar sunum yaptı.

Programda konuşan Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, toplumun bilgilendirilmesi adına önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Türkoğlu açıklamasında, "

Açılış Programında İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat TÜRKOĞLU yapmış olduğu konuşmada; "Tüberküloz'un etkeni “Mycobacterium tüberküloz” basilidir. Tüm organları tutabilen, bulaşıcı ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlan bir hastalıktır.

Tüberküloz, hasta insanlarda öksürme, hapşırma ile ortama yayılan mikrobun, solunum yoluyla alınması sonucu bulaşmakta olup; tedavi edilmeyen her hasta yılda 10-15 kişiye verem hastalığını bulaştırmaktadır. Verem hastalığı en çok akciğeri tutmaktadır. Hastalık lenf bezleri, kemikler, böbrekler gibi diğer organlarda da görülmektedir. Dünya sağlık örgütü tahminlerine göre dünya genelinde 2017 yılında 10 Milyon yeni hasta orta çıkmış ve 1.6 Milyon insan veremden hayatını kaybetmiştir."dedi.