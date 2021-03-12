Virüse aldırmadan kuyruğa girdiler

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de faaliyetlerine bugün başlayan işletmede fiyatlar uygun olunca alışveriş için uzun kuyruk oluştu.

İş yerinde mesafe ve kişi sayısı kuralı uygulanırken, açılışın tanıtımını yapan görevli kuyrukta bekleyen vatandaşları anonslarla sürekli uyardı.

Kırşehir'de Terme Caddesi üzerinde ev eşyası ürünlerinin satıldığı mağazadaki açılışa beklenenin üzerinde katılım olunca iş yeri işletmecileri vatandaşları cadde üzerinde beklemeye aldı. Oluşan uzun kuyruğun önüne geçemeyen işletmeciler, içeride bulunma süresi ve kişi sayısına da kısıtlama getirdi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise görevlilere kuyrukta bekleyen vatandaşlara sürekli mesafe uyarısında bulunarak, kendilerini ve başkalarını tehlikeye atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.