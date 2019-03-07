Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırşehir'de “Yerel Siyaset Yerli Düşünce” konferansına katıldı.

Yerli Düşünce Derneği'nin organize ettiği Neşet Ertaş Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Kırşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Konferanstaki konuşmasına idrak edilen Regaip gecesini ve üç ayların başlamasını hatırlatarak Türk-İslam alemine hayırlar getirmesin temenni eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Şeyh Edebali'nin, Pir Ahi Evran-ı Veli hazretlerinin, siyasetin efsane ismi rahmetli Bölükbaşı'nın ve Anadolu'nun ‘ gönül dağı' Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de sizlerle birlikte olmaktan onur duydum” ifadelerini kullandı.

“Yerel seçimlerin iki siyasi tarafı var”

Topçu, yerel seçimlerin iki siyasi tarafının olduğunu belirterek, “Bunların birisi 51 ili kapsayan Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı, bu ülkenin milli tarihi, milli vicdanı ve kadim geleneğinin adıdır. Yerli ve millidir. Bu toprakları yurt yapan bin yıllık mayadır. Cumhurun İttifakı, ‘devlet-i ebed müddet' diyenlerin altında toplandığı sancağın adıdır. Diğeri ise ‘Erdoğan kaybetsin, siyasi istikrarsızlık olsun' diyen birbirine benzemezlerce yapılan, Milliyetçi Hareketin Lideri Devlet Bahçeli'nin ‘Zillet İttifakı' diye adlandırdığı ittifaktır” diye konuştu.

“Şehrimize kim daha çok faydalı olacaksa ona yetki vereceğiz”

“Kırşehir'de ve bazı yerlerde ise ittifakın iki partisi ayrı adaylar gösteriyor” diyen Topçu, “Kırşehir başta olmak üzere Kırşehir gibi iki partinin ayrı adayla seçime girdiği illerimizde ise kalbi, kapısı, alnı açık; işinin ehli tecrübe sahibi aday kimse o kazansın. Mesele falan ile filanın seçilmesi meselesinden ziyade, insanımızın istiklal ve istikbal meselesi. Ben Kırşehir'de doğanlardan da, Kırşehir'de doyanlardan da ülkem ve milletim adına istiklal ve istikbalimiz için oylarını kullanmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Siyasetimize ipotek koyamayacaklarını göstermeliyiz“

Topçu, “Bizim her seçimimizin bizimle birlikte bazı başkentler tarafından takip edilmesinin nedeni nedir? Bizim seçimlerimizi takip eden başkentlerin istediği imkanı onlara vermemeliyiz, Siyasetimize ipotek koyamayacaklarını 31 Mart'ta bir kere daha göstermeliyiz diyorum. Cumhur İttifakı'na istiklalimiz için sahip çıkacağız. Çünkü, Cumhur İttifakı'nın mimarı cumhurdur; yani biziz” dedi.

Seçimlerin geçici olduğunu da ifade eden Başdanışman Topçu, insanların siyaset yaparlarken birbirlerinin yüzlerine de bakamayacakları laflar etmemelerini istedi.