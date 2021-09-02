İhlas Haber Ajansı

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Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kırşehir’de, elektrik tesisatından çıktığı ileri sürülen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kırşehir'de, elektrik tesisatından çıktığı ileri sürülen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre Merkez Yunus Emre Okulu yanında bulunan ve T.O.'ya ait olduğu belirlenen ikamette, evde kimse yokken yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye ederken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.


Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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