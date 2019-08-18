Yarım saatlik yağışla Kırşehir'de su baskınları oluştu

Kırşehir'de, sabaha karşı etkili olan yağmur ve dolu yağışı ile birlikte şehrin bazı bölgelerinde su baskınları oluştu.

Kırşehir'de sabaha doğru başlayan şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren yağışla birlikte şehir merkezinde zemine yakın dükkanların bazılarını su bastı. Kırşehir Belediyesi ekipleri, yağışın şiddetinin azalması ve vatandaşın yaptığı ihbarlar sonrası su baskınları karşısında önlem aldı. Cacabey Ortaokulu bölgesinde zemin katlarda yer alan dairelerde meydana gelen su baskınlarına müdahale edilerek ikamet sahiplerinin tahliyesi sağlandı.

Kırşehir'de sağanak yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.