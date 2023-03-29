Yasaklı ırk köpek besleyen şahsa ceza

Kırşehir'de, yasaklı cins köpek besleyen bir kişiye para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan HAYDİ ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)' de Dogo Argentino ve Pitbull Terrier cinsi iki yasaklı cins köpeğin beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti. OSB'de depo olarak kullanılan alanda bağlı şekilde yakalanan köpekler, ekipler tarafından alınarak belediyeye ait barınağa götürüldü.

Köpeklerin sahibi olduğu belirlenen M.A.'ya adli para cezası kesildi.