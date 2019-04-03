Yaşar Bahçeci'den duygulandıran veda

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir eski Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, görevini duygusal bir konuşma ile Selehattin Ekicioğlu'na devretti.

Belediye devir teslim töreninde konuşan ve Kırşehir'de her yerde eserinin olduğunu söyleyen Bahçeci, “31 Mart millet iradesinin tecelli ettiği gün. 10 Yıl önce şerefle devraldığım bu görevi 10 yıl boyunca şerefle taşıdım. Şimdi de şerefle bu görevi, bu emaneti ve bu şehrin sorumluluğunu onun omuzlarına bırakıyorum.”dedi.

Makamların geçici olduğunu konuşmasında söyleyen Bahçeci, “Makamlar geçici, esas olan şey memleketimiz, muhabbetimiz ve sevgimiz. Elhamdülillah 10 yıl sonunda kafamızı nereye çevirsek Yaşar Bahçeci'nin eserleri ile karşılaşıyoruz. Dileğimiz odur ki sayın başkan Ekicioğlu buna güzel eserler katar. Memleketimiz bizim. Birçok problemi çözülmüş ve sorunu halledilmiş Kırşehirsporu lider şehir devrediyoruz.

10 yıl önce aldığım bayrağı ekibimle birlikte çok ileriye taşıdım. Selehattin Başkan da bugün aldığı bu bayrağı çok daha ileriye taşır. Biz bundan mutlu olur ve gurur duyarız. Kırşehirliler Selehattin Ekicioğlu bu işi Yaşar Bahçeci'den daha iyi yapar dedi. Bende Kırşehirli olarak daha iyi yapmasını istiyorum. Ben Kırşehir'de yaşamaya devam edeceğim. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsa başkana destek olmaya hazır olduğumu da belirtmek isterim. Herkesten helallik diliyorum”diye konuştu.

Kırşehir Belediyesi mührünün yeni başkan Ekcioğluna verilmesinin ardından Ekicioğlu göreve başladı.