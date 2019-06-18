Yaz Kur'an Kursları açıldı

Kırşehir Müftülüğü 2019 yılı yaz Kur'an kursları programı açılışını İl Müftülüğünde düzenlenen törenle yaptı.

Konferans Salonunda yapılan 2019 yılı yaz Kur'an kurslarının açılış programında İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler tarafından ilahi ve şiirler okundu. Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, hayırlı nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak için çocukları Kur'an ve Hazreti Peygamber'in örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman diliminin daha başladığını belirtti. Kur'an kurslarının 17 Haziran itibariyle başladığını ve 9 Ağustos'a kadar devam edeceğini anlatan Müftü Mehmet Yaman, "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun' şuuruyla camilerimiz, bu yıl da çocuklarımız için bir dini eğitim yuvasına dönüşecek. Çocuklarımız, Yüce Rabbimizi daha iyi tanıyacaklar. İmanı ve İslam'ı tertemiz bir şekilde öğrenecekler" dedi.

Öğrencilere İl Müftülüğünce çeşitli hediyelerin verildiği programa, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Arslantürk, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Şaban Çakır, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve velileri ile beraber çok sayıda öğrenci katıldı.