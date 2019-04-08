Yazar Akpınar, sosyal meydanın ‘mış' gibi yapılan kitap okuma kültürüne karşı kampanya başlattı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli Yazar Tolga Akpınar, sosyal medyada ‘mış' gibi yapılan kitap okuma kültürüne karşı ‘Kitap Her Türlü Okunur' adında kampanya başlattı.

Başlattığı kampanyayı sosyal hesaplarında etiket haline de getiren Akpınar, kitap okumak için çay, kahve ya da başka bir ürüne gereksinim duyulmadığını göstermek amacında olduğunu söyledi. Kitabın yalın halde de okunabileceğini ifade eden Akpınar, “İroni ile yaklaşıp popüler kültüre karşı çıktık. İnsanlar; kıymalı pide ile, şalgam suyu ile gözleme ile ayran ve çubuk krakerle çekilmiş fotoğraflar gönderdiler” dedi.

Yazar Akpınar, başlattığı kampanya ile amaçlarının popüler kültüre karşı tepki gösterip kitap okumadığının gösterilmesi olduğunu ise şöyle anlattı:

“İnsanlar fotoğrafını çekip paylaştığı kitabı okumamaya başladı. Bizler ise asıl olanın kitabın okunması gerekli olduğunu belirtmek istedik. Nerede ne vaziyette olursanız olun şayet kitap okumak istiyorsanız kitabın yanında herhangi bir unsura ihtiyaç yok. Popüler kültüre yenik düşmeden ve ‘mış' gibi yapmadan kitaba yönelelim.”

Sosyal medyadan başlatılan projenin kampanyaya dönüşmesi sonrası ise Kırşehir Kent Konseyi, okuma oranının yaygınlaşması için Edebiyat Atölyeleri söyleşileri ile birlikte kitap toplama kampanyası için destek istenildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi son sınıf öğrencisi Asude Arslan ise okumak eyleminin günümüzde yeteri kadar anlaşılamadığını insanların kitap okumak yerine başkalarının düşüncelerini fotoğraflarla kendi düşünceleri gibi sunulmaya çalıştığını belirtti.

Kırşehirli yazar Tolga Akpınar, kendisine sosyal medya hesaplarından gelen okuma fotoğraflarını da paylaşarak kitabın her türlü şart ve ürünle de okunabileceğini ortaya koyuyor.