Yazar Tolga Akpınar, SMA Hastaları için umut çekilişine destek bekliyor

Yazar Tolga Akpınar başlatılan çekiliş ve destekleme ile ilgili, "Çekilişe katılacaklar 3 hastadan birine en az 25 lira bağışta bulunacak ve dekontla birlikte çekilişe katkı sunacaklar. Yardımlar için aileler para biriktiriyor. Bizlerde hesap numaralarına katkı sunuyoruz. Toplumsal duyarlılıkla ihtiyaç sahipleri çocukların ve hastalarımızın ihtiyaçları giderilecek. Ülkemizde yapılan her yardım parası bizlerin eline geçmiyor. Bizler sadece destekleşme anlamında aracı konumdayız. Duyarlı davranan her kişinin de desteğine ihtiyaç var. Kampanya 5 gün daha sürdürülecek ve sonunda ilaç bekleyen kardeşlerimiz de istedikleri ilaca ulaşacak" dedi.