Yazar Yıldırım'ın, psikolojik kurgu romanı çıktı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, yazar Salih Yıldırım'ın psikolojik kurgu romanı ‘Bir İhtimal Daha Var' çıktı.

İhtimallerin insan yaşamını nasıl etkilediğinin anlatıldığı ve günümüz insanının da günlük hayat içerisinde sorunlarını kurguya dönüştürürken yazar, ihtimallerin insanı nerelere yöneltebileceği yönünde varsayımlarda bulunuyor.

İlk kitabıyla şehirde bulunan yazarlar tarafından da olumlu karşılanan Yıldırım, kitabında hayatın denge üzerine kurulumu ve yokluk kadar insanların varlıklarıyla da imtihanda olduğunu okuyucusuna aktarıyor.

İnsanın ömrüne deneyimlemelerini nakış nakış işlediğini ifade eden Yıldırım, “Hayatımız boyunca çocukluk, öğrencilik ve mesleki alanda deneyimler yaşarız. Mesele ömrümüzün her anını etkileyen olumlu olumsuz deneyimlerden neler öğrendiğimiz ve yaşamımızı nasıl şekillendirdiğimizdir. Bakış açılarımızı değiştirmeden ise kendimiz gibi hayatımızı da anlamamız zorlaşır. Bu da bize kişiler değişse de, hikayelerin aynı olduğu sonucunu gösteriyor”dedi.

Kitabın tanıtım önsözü ise şöyle;

“Bir yerde okumuştum “Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin.” cümlesini. Bir insana dengesini kaybettirip sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz. Kişi de olduğu gibi hayatta dengeden ibarettir. Tahtanın ortasında durmak yerine uçlarına giderseniz mutlaka bir tarafa düşersiniz. Allah'ın, beşer yüreğine zerk ettiği o aşkı yârin gözlerinde, aşığın düşlerinde tatmayanlar bu hadise mevzu bahis olduğunda bir soluklansınlar. Zira aşk, aşkı verene ulaşmada bir araçtır yalnızca."