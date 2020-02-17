İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yedi yaşında 6 aylık çalışma ile piyano çalıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Bozlak diyarı Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan Yasemin Gürler (7), annesinin desteği ile altı aylık eğitimle piyano çalmaya başladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Bozlak diyarı Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Yasemin Gürler (7), annesinin desteği ile altı aylık eğitimle piyano çalmaya başladı.


Kaman ilçesi Faik Güngör İlköğretim okulunda eğitim gören 7 yaşındaki Yasemin Gürler, annesinin desteği ile piyano çalmaya başladı.


Müzik eğitimine 4 yaşında iken annesi Gamze Gürler'in desteği ve isteği ile başladığını söyleyen Yasemin Gürler, “4-5 yaşlarındayken annemin isteğiyle amatör piyano çalmaya başladım. Annemin desteklemesi mutlu etti. Altı aylık süreçte piyano çalmayı hızlı öğrenmem sonrasında babam yanımda oldu. Bu beni çok mutlu ediyor”dedi.


Çocuğundaki müzik kulağını küçük yaşlarda fark ettiğini ifade eden anne Gamze Gürler, çocukların doğru yönlendirme ile başarının geleceğini ve istedikleri alana yönlenebileceklerini belirtti.


Anne Gürler, “Doğru tekniklerle başlayan çocuğum piyano çalmayı sevdi. Önemli olan doğru bir başlangıç yapmaktı. Kızım Yasemin'in müziğe ilgisi vardı biz de kendisini piyanoya yönlendirdik"diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.