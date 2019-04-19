İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yeni başkan belediyenin borçlarını binaya astırdı

Kırşehir’de seçimleri kazanarak belediye başkanı olan Millet İttifakı adayı CHP’li Selehattin Ekicioğlu, belediyenin borçlarını belediye binasına astırdı.

Kırşehir'de seçimleri kazanarak belediye başkanı olan Millet İttifakı adayı CHP'li Selehattin Ekicioğlu, belediyenin borçlarını belediye binasına astırdı.


Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanarak göreve başlayan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Partili yönetimden kalan borç durumunu gösteren çizelgeyi afiş yaptırarak belediye hizmet binasına astırdı. Sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılan borç listesine göre Kırşehir Belediyesinin 462 milyon 70 bin lira 64 lira 25 kuruş borcu olduğu belirtildi.


Belediye kaynakları, şeffaf belediyecilik anlayışı ile pankartın asıldığını ve halka bilgilendirme yapıldığını söyledi. Belediye binasının yanı sıra reklam panolarında da Kırşehir Belediyesinin borçları paylaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.