Yeni Eğitim - Öğretim yılı Kırşehir'de başladı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı, Kırşehir'de düzenlenen törenle başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Şehit Doktor Ulucan Dayan İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama programına; Vali İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Öğretmen Yetiştirme Daire Başkanı Muhittin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, daire müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende bir konuşan Vali Akın, çocukların okul dönemiyle birlikte sadece temel bilgi ve becerileri kazanmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerleri de edinerek kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklarını söyledi.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirten Vali Akın, konuşması da;

“Bilindiği üzere günümüzde, bilimsel faaliyetlerin yoğunlaşmasına bağlı olarak hayatımıza her geçen gün yeni bilgiler girmekte, iletişim araçları hızla yaygınlaşmakta, teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Bilginin her alanda temel güç olduğu çağımızda yaşanan bu gelişmeleri yakından takip edebilmek, ülkemizin kalkınmasına destek vermek ve dünyaya daha geniş bir vizyonla bakabilmek için yeni nesilleri bilgili ve donanımlı bir şekilde yetiştirmemizin yolu eğitimden geçmektedir.

Eğitim konusuna yüzeysel baktığımızda sanki bu süreç okul döneminden ibaretmiş gibi gelebilir ancak derine indiğimizde beşikten mezara uzun ve meşakkatli bir yolculuk olduğunu görürüz. Bu irfan yolcuğu büyük bir sabır, kararlılık ve heyecan gerektirir ki bu istikrarı yakalayanları birbirinden güzel hedefler ve bu hedeflerin belirlediği aydınlık bir gelecek beklemektedir.

Doğduğu andan itibaren çevreden aldığı uyarılarla bilgi ve tecrübe edinmeye çalışan çocuklarımız, bugünden itibaren daha sistemli bir eğitim sürecine girmekte, ilim ve irfan deryasına adım atmaktadır"dedi.

Kırşehir'de 234 okulda 44 bin 744 öğrenci yeni eğitim öğretim sezonu açılış töreni sonrası ders başı yaptı.