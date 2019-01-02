Yeni yılın ilk jesti öğrencilere

Akıllı Kart kullanan öğrencinin faydalanacağı sistemde kart alım ücreti kaldırıldı. Öğrenci taşıma ücreti ise 1.50 liraya düşürüldü.

1 Ocak tarihinden geçerli uygulama hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, akıllı kart alımlarında öğrenciden alınan ücretin kaldırıldığını ve taşıma ücretlerinin de düşürüldüğünü belirtti. Kırşehir Belediyesinin yenilikçi ve öncü olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Bahçeci, “2019 yılının ilk müjdesini öğrenci kardeşlerimize verelim istedik. Kırşehir'de toplu taşıma araçlarını çok kullanan öğrencilere 1 Ocak tarihinden geçerli biniş ücretleri 1.50 lira olarak uygulanacak. Akıllı kart alımlarında ise ücret alınmayacak" dedi.

Hedefin Kırşehir genelinde kolaylık sağlamak olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Kırşehir Belediyesi yenilik güzellik ve kolaylıklarda öncü oldu. Öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak, onları mutlu ve huzurlu edecek her projenin altına imzamızı atarız. Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak için Akıllı Kent Kırşehir Projesi kapsamında hizmetlerin Kırşehir'e yakıştığını ve daha fazlasını Kırşehirlilerin hak ettiğini düşünüyoruz" diye konuştu.