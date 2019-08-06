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Yeniden Refah Partisi, Cacabey Meydanında 'Tanıtım ve Üye çalışması' standı açtı

Yeniden Refah Partisi Kırşehir teşkilatı tarafından Cacabey Meydanında ’Tanıtım ve Üye çalışması’ adıyla stant açtı.

Yeniden Refah Partisi Kırşehir teşkilatı tarafından Cacabey Meydanında 'Tanıtım ve Üye çalışması' adıyla stant açtı.


Kırşehir Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Necip Yavuz, açılan stant da üye kayıtlarının yapılacağını ve parti görevlileri tarafından da genel ve yerel politika bilgilendirmesi yapacaklarını söyledi.



İl Başkanı Yavuz, "Türkiye genelinde olduğu gibi parti teşkilatımız Kırşehir'de de önemli ivme yakaladı. Yeniden Refah Partisi, bölmeye değil birleştirmeye ve kucaklamaya gitmektedir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak, ülkemizde barış, huzur ve güçlü ekonominin temellerini atacağız."dedi.



Cacabey Meydanında açılan stant Cumartesi gününe kadar kalacak.

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