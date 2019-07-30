Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yavuz: “Yeni parti çalışmaları ile Cumhurbaşkanına haksızlık yapılıyor”

KIRŞEHİR (İHA) – Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Necip Yavuz, AK Parti'den kopan bazı isimlerin yeni parti çalışmaları hakkında, “Biz bunlara katılmıyoruz. Cumhurbaşkanımıza haksızlık yapılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktıklarını ve ekonomiden de bir fiil sorumlu olduklarını belirten İl Başkanı Yavuz, “AK Parti, kendi iç sorunları dolayısıyla milletvekilliği ve bakanlıktan alınınca anlaşılması çok zor bir şekilde vatandaşında kafasını karıştıracak şekilde yeniden kurtarıcı çıkışıyla ‘Biz ülkeyi kurtaracağız' anlayışıyla yoğun şekilde reklamları yapılıyor. Ekonominin inşasında emekleri var. Yanlış giden bir şey varsa bunlar da bunun sorumlusudur” diye konuştu.

Fatih Erbakan'ı Kırşehir'e anma programına çağırdı diye görevden alınmıştı

Kırşehir'de Yeniden Refah Partisinin kurucu İl Başkanlığı görevini yürüten Yavuz, Saadet Partisi'ndeki (SP) görevinden ise merhum Necmettin Erbakan'ı anma programına oğlu Fatih Erbakan'ı davet etti diye görevden alınmasını ise şöyle anlattı:

“Erbakan hocamızın vefatının akabinde 2011 yılı Nisan ayında İl Başkanlığı görevini yürütüyordum. Genel Başkanımızı anma programı düzenledik. Fatih Erbakan ile kendim iletişime geçtim. SP Genel Merkezi yaptığımız programdan rahatsızlık duymuş, Genel Merkez aracılığını görmek yerine direk kendim davette bulunmuştum. Genel Merkezin görev tebliği yapmayacağı bildirmesinin üzerine bizde yönetim olarak istifa etti.”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldığı bir televizyon programında Kırşehir'de katıldığı program sonrası il başkanının görevden alındığını söylemişti.

Yeniden Refah Partisi Kırşehir'de kurucu üye sayısı ise 30 kişiden oluşuyor.