Yeniden Refah Partisi Kırşehir teşkilatı kuruldu.

Kırşehir teşkilatına kurucu il başkanı olarak Necip Yavuz getirildi.

Yavuz, düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yapamadıklarını muhalefetin gündem yaptığını söyledi.

Kırşehir'de partinin kurulduğunu ve kongre süreçleri sonrasında çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Yavuz, "Türkiye'de muhalefetin durumu ortada iktidar da yıprandı. Esnaf, işçi, köylü ekonomik manada sıkıntı içerisinde bizler hastalığı biliyoruz ve reçetemizin de ne olduğunun farkındayız."dedi.

İslam kardeşliği üzerine kutuplaştırmadan Türkiye'yi kucaklayacaklarını anlatan Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"AK Parti'nin elbette iyi yaptığı birçok şey söz konusu, vatandaşımızın ise müzdarip olduğu belirli alanlar var. Muhalefetinde yaşananlara çözüm noktasında geliştirdiği bir politika söz konusu değil, toplumumuzun bir kısmı ise yaşanan süreçten rahatsızlık duyuyor. Milli Görüş daima alternatif olarak halkın karşısına çıktı. Şuan da ise Milli Görüş, çıkılan noktada değil. Özde Milli Görüş Partisi olarak bizler Yeniden Refah Partisini kurduk. 31 Ocak 2018 tarihi ile resmi işlemlerimizi tamamladık ve kongre süreci hazırlıklarını yapıyoruz. Vatandaşımızın takdiri ile merhum Necmettin Erbakan'ın yarıda bıraktığı birçok projeyi de hayata geçireceğiz."