Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Kongresini yaptı

Esnaf Odaları Birliği konferans salonunda yapılan kongre; divanın oluşturulması ile başladı. Divan Başkanlığına oy birliği ile Çiçekdağı İlçe Başkanı Bünyamin Bahçeci seçildi. Kongrede partililerine hitap eden İl Başkanı Necip Yavuz, milli görüş hareketini yeniden şahlandırmak istediklerini söyledi. Yavuz, açıklamasında; "Dr. Fatih Erbakan'ın arkasında Allah bizlere nefer olmayı nasip etti. 50 Yıl evvel ‘bir çiçekle başlayan baharı' yeniden harekete geçirmek ve milli görüş hareketini şahlandırmak için yola çıktık. İnançlı kadroların ayağa kalktığı gün bu gündür” dedi.

51 delegenin 30'unun oyunu alan Sinan Lenger, Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı oldu.