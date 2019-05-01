Yerel yayın yapan kanalın spor programına amigo davullu zurnalı baskın düzenledi

Kırşehir Belediyespor amigosu Halil Kurt, Kırşehir'de karasal yayın yapan bir kanalın spor programı sırasında stüdyoya davullu zurnalı girerek şampiyonluk kutlaması yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir Belediyespor eski Kulüp Başkanı Veli Şahin, Kırşehir'de bulunan bir kanalın programına konuk oldu. Şahin'in kulübün borçlarını anlattığı program arasından sonra yayına başlayan spor yorumcuları Battal Çelik ve Yasin Ata, şampiyonluk sürecini ve kulüp başkanının söylemlerini izleyicilerine aktardığı esnada davullu zurnalı stüdyoya giren 'Amigo Halil', canlı yayında yöresel oyun oynadı. Stüdyoya davullu zurnalı girişle şaşkınlıklarını gizleyemeyen program yorumcuları da bir süre sonra amigoya uyarak alkış tutmaya başladı.

Bir süre oynadıktan sonra spor yorumcularını öperek, Kırşehir Belediyespor'un 2. Lig'e çıkmasını kutlayan Amigo Halil Kurt, “Spor programına davullu zurnalı girme kararını düşünerek almadım, aniden oldu. Abdal geleneği kültürünü oluşturan davulcu ve zurnacı arkadaşlarımı aradım. ‘Gelin şampiyonluğu hep birlikte kutlayalım. Bu coşkuyu canlı yayını basarak yapalım' istedim" dedi.

Program sonu düşünceleri anlatan yorumcu Yasin Ata ise, 20 yıldır yerel kanallarda spor programları yaptığını ve ilk kez bir amigonun canlı yayına girdiğini anlattı. Ata, “Çok şaşkınım. Bir yandan da çok sevinçliyim. İkisi bir arada oldu. 20 yıldır yerel televizyonlarda spor programı yapıyorum. Bir çok şampiyonlukta yaşadık ilk defa yayınımıza davul zurna ve amigo oynayarak girdi. Şampiyonluk sevincimiz bir kat daha arttı" ifadelerini kullandı.

Yorumcu Battal Çelik da bir çok yere gidip, geldiğini ve böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını kendilerine de iyi bir anı kalacağını söyledi.

Kırşehir Belediyespor, 3. Lig 2. Gurup'ta ligi son maç öncesi açık ara puan farkı ile şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmeyi garantilemişti.