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Yeşil Kamanspor evinde mağlup oldu

Amatör Lig’de mücadele eden Yeşil Kamanspor, sahasında Mucur Yabanlıspor’a 3-1 mağlup oldu.

Amatör Lig'de mücadele eden Yeşil Kamanspor, sahasında Mucur Yabanlıspor'a 3-1 mağlup oldu.


Kaman ilçe stadında oynanan müsabaka da 45. dakikada Erdem Akkuş'un attığı golle Kamanspor 1-0 öne geçti. Müsabakanın 2. yarısında Mucur Yabanlıspor'un 48. dakikada Hacı Koray Korkmaz, 52. dakikada Hüseyin Doğan ve 56. dakikada İsa Han'ın attığı gollere engel olamadı.


Yeşil Kamanspor, eski futbolcularının sosyal medya üzerinden örgütlenmesi sonrasında takım kurmuş ve amatör ligde mücadele etmeye başlamıştı.

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