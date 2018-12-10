Yeşil Kamanspor'a Kaçak Oyuncu cezası

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Amatör Ligde mücadele eden Yeşil Kamanspor'a lisanssız ve kaçak oyuncu oynatma cezası geldi.

Ligin ilk haftası kendi sahasında 3-1 mağlup ettiği Atak Gençlikspor maçında lisanssız oyuncu oynattıkları ileri sürülen kulüp'ün kaçak oyuncu oynattığı ileri sürüldü.

Lisanssız oyuncu oynattıkları gerekçesiyle 9 Aralık tarihinde oynanan lig birincisi Mucur Yabanlıspor maçında Yeşil Kamanspor, hükmen yenik sayıldı.

Ligin 4. Haftasında 3 puanı olan Yeşil Kamanspor'un bir üst lige çıkma şansı kalmadı. Yeşil Kamanspor, eski futbolcularının sosyal medya üzerinden örgütlenmesi sonrasında takım kurmuş ve amatör ligde mücadele etmeye başlamıştı.