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Yeşil Kamanspor'a Kaçak Oyuncu cezası

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Amatör Ligde mücadele eden Yeşil Kamanspor’a lisanssız ve kaçak oyuncu oynatma cezası geldi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Amatör Ligde mücadele eden Yeşil Kamanspor'a lisanssız ve kaçak oyuncu oynatma cezası geldi.


Ligin ilk haftası kendi sahasında 3-1 mağlup ettiği Atak Gençlikspor maçında lisanssız oyuncu oynattıkları ileri sürülen kulüp'ün kaçak oyuncu oynattığı ileri sürüldü.


Lisanssız oyuncu oynattıkları gerekçesiyle 9 Aralık tarihinde oynanan lig birincisi Mucur Yabanlıspor maçında Yeşil Kamanspor, hükmen yenik sayıldı.


Ligin 4. Haftasında 3 puanı olan Yeşil Kamanspor'un bir üst lige çıkma şansı kalmadı. Yeşil Kamanspor, eski futbolcularının sosyal medya üzerinden örgütlenmesi sonrasında takım kurmuş ve amatör ligde mücadele etmeye başlamıştı.

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