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Yeşil Kamanspor'da Bal Ligi heyecanı

Kırşehir Amatör Ligi karşılaşmalarında Yeşil Kamanspor, gurubu lideri olarak tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi.

Kırşehir Amatör Ligi karşılaşmalarında Yeşil Kamanspor, gurubu lideri olarak tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. 30 yıl sonra gelen bu başarı ilçede büyük coşkuyla karşılandı.


Kırşehir Amatör Süper Lig'de top koşturan Yeşil Kaman Spor Kulübü, lig ve puan usulüne göre oynanan karşılaşmaların sonunda gurubunu lider olarak bitirdi. Kaman ilçe Stadı'nda oynanan maçta Yedigülspor'u 5-0 mağlup eden Yeşil Kamanspor, şampiyonluk sevincini ilçe halkıyla birlikte kutladı. Takımın oynadığı futboldan ve elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu ifade eden Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, "Biz spora gönül vermiş bir yönetimiz. Takımdaki ekip ruhu, çalışma ve başarılı olma azmi oyuncularımızı bu başarıyı yaşattı. Tüm ekibi kutluyorum ve 30 yıl sonra gelen bu başarının daha ileri noktalara taşınmasını diliyorum" dedi.

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