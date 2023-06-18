YKS maratonu sona erdi

5 milyon kişinin girdiği Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi.

Kırşehirli öğrenciler okul binalarında veliler ise bina dışında aynı heyecanı yaşadı. YKS nedeniyle şehir merkezi ve okulların bulunduğu alanlarda sabah erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. Öğrenciler sınav salonlarına kimlik kontrolleri sonrasında detaylı yapılan üst aramasıyla alındı.

Öğrencilerin sınav heyecanlarını ise onlarla birlikte aileleri de yaşadı.