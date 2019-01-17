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Yolda yürüyen kadının kafasına sarkıt düştü

Kırşehir’de yolda yürüyen kadının kafasına apartman çatısından sarkıt düştü.

Kırşehir'de yolda yürüyen kadının kafasına apartman çatısından sarkıt düştü.


Alınan bilgiye göre Terme Caddesi istikametinde yürüyen G.A.,'nın kafasına Ulucanlar Apartmanının çatısından sarkık düştü. Çevrede bulunanların yardımları ile ilk müdahalesi yapılan G.A., 112 ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin emarı (MR) çekilen G.A.,'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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