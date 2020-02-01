Yörük Türkmenleri Türk Bayrağını yırtan Yunan vekili protesto etti

Isparta'da düzenlenen toplantı sonrası açıklamada bulunan Kırşehir Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Başkanı Serdar Güneş, Yunanlı vekilin alçak tavrı ile Türk Milletine saldırmak için fırsat oluşturduğunu söyledi. Yörük Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu adına açıklamada bulunan Güneş, “Bizler her ne kadar Yunan mezalimlerini tarihin karanlık odalarında unutsak da, onlar Türk düşmanlığına devam etmek için fırsat oluşturmakta engel tanımıyorlar. Kendi nesillerini milletimize karşı kin ve nefretle yetiştiriyorlar” dedi.