Yüksek gerilim canından ediyordu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de reklam panosunu değiştirmek isteyen belediye işçisi yüksek gerilim hattına kapıldı.

Neşet Ertaş Bulvarı Bağbaşı TOKİ konutları kavşağında meydana gelen olayda, Kırşehir Belediyesi personeli Erhan Aydın (31), değiştirmek için çıktığı panoyu söktüğü sırada elinde bulunan çıtanın elektrik tellerine takılmasıyla akıma kapıldı. İşçinin iletken görevi görmesiyle yolda bulunan itfaiye aracına geçen elektrik akımı çıkış yolu bulamayınca aracın lastiklerini patlattı. Olay yerinde bulunan belediye itfaiye personeli, arkadaşının akıma kapılmasıyla birlikte yaşananları şu şekilde anlattı:

“Reklam panosundaki çıtayı söktü, havaya kaldırınca akıma kapıldı. Tellerde yüksek gerilim olduğu için de akıma kapılan arkadaşımız oldu.”

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine giderek yaralı personelleri hakkında bilgi aldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan işçi Erhan Aydın, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Mesai arkadaşları ise hastanede Aydın'ı yalnız bırakmadı.