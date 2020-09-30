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Yunus Fikret Yavuz: “Kan stokları tükeniyor, bağışa karşı duyarlı olunmalı”

KIRŞEHİR (İHA) – Ülke genelinde Kızılay’ın kan stoklarının tükenmekte olduğunu belirten Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, yaptığı çağrı ile vatandaştan destek istedi.

KIRŞEHİR (İHA) – Ülke genelinde Kızılay'ın kan stoklarının tükenmekte olduğunu belirten Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, yaptığı çağrı ile vatandaştan destek istedi.


Kırşehir Cacabey Meydanında bulunan Kızılay Kan Toplama Tırına şehirde yaşayan vatandaşları da davet eden Yavuz, "Ülke genelinde kan stoklarımızın azalmasından dolayı kan toplama tırları belirli aralıklarla genel merkez tarafından şehirlere gönderiliyor. Şehirde yaşayan vatandaşlardan isteğimiz, kan toplama tırlarına rağbet etmeleri” dedi.


Kan toplama tırlarında hijyen koşullarına uyulduğunu da hatırlatan şube başkanı Yunus Fikret Yavuz, "Kan toplama tırlarımızda covid-19 salgını için gerekli bütün önlemler vatandaşların sağlıkları için alınmış durumda kan toplamak çok ciddi bir Türkiye'de, kan stoklarında sıkıntı olduğu görülüyor. Bizlerin daha fazla kan alması gerekir. Alınan her kan bir hasta kurtarıyor" ifadelerini kullandı.


Kan vermenin önemini anlatan ve herkesin de duyarlı davranmasını isteyen Akif Kaya ise kan ihtiyacı olan herkesin görülmesi gerektiği ve duyarlı olunmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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