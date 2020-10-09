Yüz yüze eğitim kararı valilikçe kamu oyuna duyuruldu

Yazılı yapılan açıklamada, "Korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir" denildi.

Okullarda yapılan yüz yüze eğitim karı ise şöyle;

"Milli Eğitim Bakanlığının 08.10.2020 tarih ve 14430520 sayılı yazısı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimiz genelinde; 2020-2021 eğitim öğretim yılında 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren köylerde ve Kaman İlçesi Kurancılı Beldesi ile Çiçekdağı İlçesi Köseli Beldesinde açık bulunan ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitim yapılmasına karar verilmiştir."