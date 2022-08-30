Zaferin yüzüncü yılında 100 okula kahramanlık kitapları gönderdiler

yılında da 100 okula gönüllüler aracılığıyla topladığı ve Kurtuluş Savaşı kahramanların hayatlarının anlatıldığı kitaplar gönderdi.

Birçok köy okuluna yaz tatili süresince kitap gönderdiklerini belirten Öğretmen Dönmez, çocukların tarih bilinci kazanmaları ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını da bilmeleri için 100 okula destansı savaşların destansı kahramanlarını anlatan kitapları gönderdiklerini söyledi. Dönmez; “30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü ülkemizin farklı bölgesinde bulunan 100 farklı okula Kurtuluş Savaşını anlatan kitap gönderiyoruz” dedi. Dünya coğrafyasının farklı bölgelerinde savaşan kahramanların hayat hikayelerinin yer aldığı kitapları gönderdiklerini aktaran Dönmez; “Sarıkamış, Hicaz, Yemen, Çanakkale, Galiçya'da kahramanca çarpışan aziz şehit ve gazilerimizin ruhlarına da hediye ettiğimiz gibi yeni neslin de onları okuyarak tanımalarına olanak sunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Konya'da yaralı halde savaşa katılan Yıldırım Kemal, Miralay Nazmi bey gibi bir çok kahramanımızı anlatan kitapları çocuklarımıza hediye ediyoruz. Kahramanlarımızı kahraman çocuklarımız da anlayarak ülkelerine hizmet ederler” diye konuştu.

Ev, kitapçı, sahaf ve hayırsever kişilerden de destek aldıklarını anlatan gönüllü kitap toplayıcısı Evran Doğan ise, zaferi ve tarihi anlatan kitapları derleyerek 100. yılda 100 okula gönderdiklerini ifade etti. Farklı alanlarda toplanan kitaplar okuyucusu ile buluşturulmak üzere kargo ile yola çıkarıldı.