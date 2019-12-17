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Zehir taciri bir kişi gözaltına alındı

Kırşehir’de polis, Kırşehir-Kaman yolunda yaptığı uygulamada içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Kırşehir'de polis, Kırşehir-Kaman yolunda yaptığı uygulamada içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Alınan ihbar ve yapılan teknik sonrası inceleme başlatan ekipler, Kırşehir-Kaman yolunda yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü R.B., "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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