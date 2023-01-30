Ziraat Odası Başkanı Purcu: "Kışın olmayan yağışı çiftçi baharda telafi etsin istiyoruz"

Purcu açıklamasında; "Yeterli oranda yağışın olmaması demek verimin de düşük olması demek. Yer altı suları, içme sularında azalma sonucu kıtlık demek. Çiftçi, köylü, şehirli herkesin zor durumda kalması demek. Kışın olmayan yağış ilkbaharda olursa, çiftçi yaşanılan durumu da telafi eder diye düşünüyorum" dedi.

Sıdıklı Ekizağıl'da çiftçilik yapan Halise Purcu ise 60 yaşına kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını belirttiği açıklamasında, "Bu yıl bir damla dahi yağmur yağmadı. Kuraklık oluşuyor. Ekinlerimiz yandı ve kavruldu. Bu yılki gibi hiç görmedim. Yağış bekliyoruz" diye konuştu.

Kırşehir il merkezi Ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen aralıklı yağışlar dışında yağışsız kaldı. Gündüz saatlerinde sıfır derece seyreden hava sıcaklıkları gece saatlerinde ise yerini eksi 10 derecelere kadar çıkarıyor. Meteorolojik verilere göre ise bu hafta kar fırtınalı yağış bekleniyor.