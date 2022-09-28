Ziraat Türkiye Kupası: Kırşehir FK: 2 - Kilis Belediyespor: 1

Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Kulübü, Kilis Belediyespor'u evinde 2-1 mağlup etti. Kırşehir FK, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen taraf oldu.

Stat: Kırşehir Ahi

Hakemler: Deniz Sercan Akgül, Ahmet Bingöl, Samet Kaya

Kırşehir FK: Mustafa Güngör, Enver Yıldız, Kubilay Serbest (Savaş Yorulmaz dk. 46), Ömer Faruk Taş, Fatih Kıran (Doğacan Diker dk. 57), Mustafa Sol (Gökdeniz Varol dk. 64), Hacı Mustafa Karabulut (Hakan Erçelik dk. 62), Sırat Yeşilördek, Emre Demir, Mert Korkmaz (Fatih Kızılay dk. 90+5 ?), Furkan Mızrak (Ahmet Sun dk. 66)

Yedekler: Berke Kaya, Sinan Altınel, Abdulkadir Çelik, Fatih Kızılay, Şenol Sürüm

Teknik Direktör: Gökhan Beklemiş

Kilis Belediyespor: Melikhan Kasım Kılıçarslan, Recep Coşkun, Oğuz Kaan Oral (Burak Can Kalender dk. 89 ?), Harun Biçer, Halil İbrahim Bozkurt, Yusuf Bayram, Mehmet Ali Yücel (Salih Gevençli dk. 91 ?), Serkan Akbakay (Ali Kurt dk. 83), Mehmet Ali Bakar, Cengizhan Avcı, Ahmet Yiğitel (Reha Yaylı dk. 90+6)

Yedekler: Zekereiya Dandan, Selim Kıyılı, Erdoğan Ahmet Kayeoğlu, Cabbar Samancı, Muhammed Ali Şimşek

Teknik Direktör: İbrahim Katırcı

Goller: Doğacan Diker (dk. 83 ve 95) (Kırşehir FK), Cengizhan Avcı (dk. 33) (Kilis Belediyespor)

Kırmızı kart: Mehmet Ali Bakar (Kilis Belediyespor)

Sarı kartlar: Furkan Mızrak, Ömer Faruk Taş, Hacı Mustafa Karabulut, Savaş Yorulmaz, Doğacan Diker, Emre Demir, Mert Korkmaz (Kırşehir FK), Mehmet Ali Bakar, Halil İbrahim Bozkurt, Melikhan Kasım Kılıçarslan, Oğuz Kaan Oral, Mehmet Ali Yücel, Ali Kurt, Recep Coşkun (Kilis Belediyespor)