1 hafta kapalı kalan semt pazarları vatandaşların akınına uğradı

Kocaeli'de tam kapanma sürecinde 1 hafta kapalı kalan pazarlar bugün açılınca yoğun kalabalık oluştu. Pazara girebilmek için dışarıda kuyruk oluşturan vatandaşların, yoğun kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Çıktıkları pazar alışverişinde fiyatların yükseldiği gören bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında semt pazarları bugün açıldı. 17 günlük kısıtlama döneminde sadece 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyveyle fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin veriliyor. Kocaeli'de de semt pazarları vatandaşların akınına uğradı. 1 haftadır pazar alışverişi yapamayan vatandaşlar, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturdu. Zabıta ve polis ekipleri de pazar alanlarının giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları oluşturarak, ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması yaptı. Pazar alanına girebilmek için sırada olan vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, tezgah başında da yoğunluk sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edilemediği görüldü.

Diğer yandan fiyatların da yüksek olduğunu düşünen bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, market ile pazarlarda satılan ürün fiyatlarının birbirine yakın olduğunu vurguladı.

"Marketlerle neredeyse eşit fiyatlar"

Fiyatlardan memnun olmadığını belirten Gökhan Dilmeç, "Alışveriş yaptık ve fiyatlar biraz yüksek, ama içerisi gerçekten çok kalabalık. Normalden çok kalabalık ve sosyal mesafe diye bir şey yok bundan şikayetçiyiz. Fiyatlar ise neredeyse marketlerle eşit durumda" dedi.

"Pazar alanlarının her gün açık olmasını istiyoruz"

Pazarların her fırsatta kapatılmasının uygun olmadığını söyleyen pazarcı esnafı Halil Aslan, "Pazarlar çok ucuz. Pazarların her gün açık olması lazım. Pazarlarımız marketlerden daha güvenli. Çünkü marketlerin alanları çok dar ama pazar alanları geniş. Pazar alanlarının her gün açık olmasını istiyoruz. Her gün pazarlar açık olursa yoğunluk azalır. Bu kalabalık da normal" diye konuştu.

"Fiyatlar bana çok yüksek geldi"

Pazarların açıldığı için memnun olduğunu ifade eden Hatice Yakut, "Pazar fiyatları ile market fiyatları arasında bir fark göremedim. Fiyatlar bana çok yüksek geldi" dedi.