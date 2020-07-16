1 kilo 693 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 torbacı gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu kullanıcısını yakalayan polis ekipleri, olayı derinlemesine araştırınca torbacılık yapan 3 kişiyi 1 kilo 693 gram sentetik uyuşturucu yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde uyuşturucu kullanan bir şahsın üzerinde 4.85 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili incelemeyi sürdüren ekipler, şahsın uyuşturucu satın aldığı torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını belirlemek için çalışma başlattı. Şahısların ikametlerini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.D., O.K. ve M.N. isimli 3 şahıs, 1 kilo 693 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.