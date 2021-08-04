1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavga neticesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan alkollü restoranda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın, silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Birol Kibar, Z.Ş. B.Y. ve F.F.B. isimli şahıslar silahla vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Birol Kibar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen M.Ş., Z.Ş., B.Y., F.F.B.,Y.C. isimli şahısları, suç aleti tabancalar ile birlikte yakaladı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri sürerken, olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların tartıştığı görülüyor. Kapı önünde çıkan tartışma sırasında şahıslar tabancalarını çıkartan şahıslar birbirlerine ateş açıyor.