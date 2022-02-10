1 milyar TL'lik vurgun davasına devam edildi

Kocaeli'de dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşları 1 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen mağdur, "İş yerime gelen kişiler bana; Sadun Kaya'nın 22 ülkede iş yeri ve yılda 5 milyon Euro cirosu olduğunu söylediler. Ben ikna oldum ve bu sisteme 160 bin TL para yatırdım. Bu benim ev paramdı, kolay para kazanmak istedim" dedi.

Olay, 2018 yılının haziran ayında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre, dijital yerli para Turcoin'i üretme vaadiyle vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL toplayan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu, şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü polisi tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 37 sanık hakkında 'suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından dava açıldı.

"Tesis çalışırsa söylenilen mağduriyet giderilebilir"

Sanıkların yargılanmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tanık Naciye E. ve tutuklu sanık Sadun Kaya katılırken, 500 bin TL kefaletle serbest bırakılan Muhammed Satıroğlu katılmadı. Savunması için söz hakkı verilen sanık Sadun Kaya, "İnsanlar 'Sadun Kaya'dan zararımız yoktur' diyerek şikayetlerini geri çekmektedirler. Bazı müştekiler tesislerin çalıştırılmasını istiyor ancak bu tesisi çalıştıracak olan kişi benim bu sebeple tahliyemi istiyorum. Ben bir mağduriyetin olduğunu düşünüyorum ancak tesis çalışırsa söylenilen mağduriyet giderilebilir. Muhammed Satıroğlu müştekilerin şikayetinden vazgeçmemesini söylüyor. Muhammed sadece yazılımcı olduğunu söylüyor ancak kurduğu web siteleri şahsına aittir. Web sitesinin Muhammed'e mi yoksa HİPPER AŞ.'ye mi ait olduğuna dair araştırma yapılmasını istiyorum. 4 yıldır tutukluyum ve bu uzun bir süre. Tutuklu bulunduğum süre zarfında annemi kaybettim, çocuğum oldu ancak onu göremedim. Bu dosyanın asıl sanığı Muhammed Satıroğlu olduğu halde tahliye edilmiştir. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"Sadun Kaya'nın 22 ülkede iş yeri ve yılda 5 milyon Euro cirosu olduğunu söylediler"

Mağdur olduğunu söyleyen tanık Naciye E., "2017 yılında Arif K., Yunus B. ve Semra B. isimli şahıslar tarafından bana HİPPER'in tanıtımı yapıldı. Bunlar iş yerime gelerek bana Sadun Kaya'nın 22 ülkede iş yeri olduğunu, yılda 5 milyon Euro cirosu olduğunu, kimseye ihtiyacı olmadığını ve mal varlığının yüksek olduğunu söylediler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) projesinin onaylandığını, herhangi bir şey olduğunda Sadun Kaya'nın mal varlığının teminat olduğunu söylediler. Ben ikna oldum ve bu sisteme 160 bin TL para yatırdım, bu benim ev paramdı ve kolay para kazanmak istedim. Ben ne Sadun ne de Muhammed'in hesabına para yatırmadım. Ben sunumlarda Sadun Kaya'yı görmedim ancak Muhammed Satıroğlu tanıtım toplantılarına katılıyordu. Ben tüm işlemlerimi Arif K.'nin anlatımları üzerine yaptım. Beni mağdur eden kişilerden şikayetçiyim" diye konuştu.

Tutukluluk devam edildi

Mahkeme heyeti, eksik raporların tamamlanmasına ve sanık Sadun Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.