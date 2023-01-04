1 milyonu aşkın araç kontrol edildi, 520 sürücünün ehliyetine el konuldu

Aynı zamanda kurallara uymayan 520 sürücünün belgesine el konuldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 2022 trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetleri açıkladı. Jandarma ekipleri, ekipleri, 2022 yılı içerisinde 8 ölümlü, 440 yaralanmalı, 927 maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam bin 439 trafik kazasına müdahale etti. Aynı zamanda ekipler, 128 bin 536 sürücü, 20 bin 70 yaya, 17 bin 840 öğrenci olmak üzere toplam 166 bin 446 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verdi. Trafik denetimleri çerçevesinde ise 1 milyon 114 bin 543 araç kontrol edildi, kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlem yapılarak 7 bin 613 araç trafikten men edildi, 520 sürücünün belgesine ise el konuldu.