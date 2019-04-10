10 ayrı eve giren "Örümcek Adam" çetesi çökertildi

İstanbul'dan geldikleri Kocaeli'de tırmanarak girdikleri 10 evden hırsızlık yapan çete üyesi 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de farklı ilçelerde balkonlara tırmanarak girdikleri 10 ayrı evde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişilik “Örümcek Adam” çetesi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nin Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde 10 ayrı eve balkonlardan tırmanarak giren 4 şahıs, evlerdeki çok sayıda ziynet eşyası, televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve evlerden aldıkları anahtar ile 80 bin TL değerindeki otomobili çalarak gözden kayboldular. Meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında mağdur olan vatandaşların ihbarı üzerine İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.

Çevre binalardaki güvenlik kameraları, MOBESE ve PTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasına ulaşarak olaya karışan şahısların İstanbul'dan gelen V.S.(20), A.Y.(22), Z.G.(25) ve E.A.(18) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri “Örümcek Adam” operasyonu ile 4 şüpheliyi, İstanbul Maltepe'de hırsızlığa karıştıkları araç içerisinde kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında ise çaldıkları otomobilin anahtarı ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı aranıyorlardı

Kocaeli Emniyeti İzmit Asayiş Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, V.S.'nin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, E.A.'nın ise 3 yıl 1 ay ve A.Y.'nin de kesinleşmiş hapis cezaları ile cezaevi firarisi olarak arandıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.