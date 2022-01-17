10 bin çuha fide toprak ile buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan 10 bin adet çuha fidenin dikimini gerçekleştirdi.

Kullar'da bulunan 856 dönüm üzerine kurulu üretim fidanlığına, Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) alınan 10 bin adet çuha fidenin dikimini gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler İdari Şube Müdürlüğü bünyesindeki Fidanlık Şefliği ve Üretim Fidanlığı bünyesindeki personeller, fidanların bakımlarını titizlikle yapıyor. Seralar ve repikaj alanlarında üretim sağlanırken, tüm bitki ve fidanların bakımı, yetiştiriciliği, gübreleme, aşılama, budama, hastalık ve böcek kontrolleri ile birlikte aynı zamanda sulama programları hazırlanıyor. Alanda bulunan fidanların daha sağlıklı ve hızlı büyümesi için bakım çalışmaları da günlük ve aylık olarak gerçekleştiriliyor. Yıl içinde yaklaşık 60 bin fidan üretiminin gerçekleştiği çeşitlerin başında çınar, ıhlamur, dişbudak, salkım söğüt, lale ağacı, süs eriği, süs elması, süs kirazı, meşe, kavak, akçaağaç ve birçok geniş yapraklı fidanların yanı sıra çeşit çeşit meyve ağaçları bulunuyor. Ladin, sedir, fıstık çamıyla beraber çok zengin çalı grubunda taflan, lavanta, kartopu, Osmanlı çimi, hanımeli, loropetalum ve birbirinden farklı bitki grup ve çeşitlerine özenle bakılıyor.