İhlas Haber Ajansı

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10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi

Kocaeli’nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebi ile D-100 Karayolu başta olmak üzere, yollar 10 dakika içinde göle döndü.

Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebi ile D-100 Karayolu başta olmak üzere, yollar 10 dakika içinde göle döndü. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği D-100 Karayolu'nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.


Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış sebebi ile 10 dakika içinde D-100 Karayolu başta olmak üzere, birçok yol göle döndü. Su baskını sebebi ile araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu'nda yağış sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.


Yağışın durması sonrasında, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri tahliye çalışması başlattı.

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