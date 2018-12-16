10 ilde 25 bin TL'lik bebek kamerası çalan hırsızlar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, aralarında Kocaeli'nin de olduğu 10 ilde bebek ürünleri satan mağaza işletmecileri iş yerlerinde bebek odalarına yerleştirilen kameraların çalınması olaylarının artması üzerine şikayette bulundu. Kocaeli'de de son 2 ayda 5 farklı mağazada benzer hırsızlık olayları yaşanması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda Kocaeli'ye kiralık bir araçla geldikleri tespit edilen şüpheli B.Y. (28) ve Ş.Y. (27) gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden B.Y.'nin 17, Ş.Y.'nin ise 20 faklı suç kaydı olduğu tespit edildi. Toplamda 25 bin TL'lik bebek kamerası çalan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan B.Y. ve Ş.Y.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.