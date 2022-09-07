10 ülkeden 60 sporcu kozlarını Karadeniz açıklarında paylaşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10 Eylül Cumartesi günü 10 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek Kocaeli Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası Golden Cup 2022'nin lansmanı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yüzme Federasyonu ortaklığında Kandıra-Kerpe Halk Plajı'nda gerçekleşecek olan Kocaeli Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası Golden Cup 2022'ye 10 ülkeden 60 sporcu katılacak. Türk Milli Takımı'ndan da 21 sporcunun yer alacağı yarışmanın lansmanı Kerpe ve Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı'nda gerçekleştirildi. Lansmana; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca, Avrupa Yüzme Birliği Len Delegesi Aleksandar Malenko, Macaristan Milli Takım Sporcusu olimpik yüzücü Ana Olasz, yüzme il temsilcisi Talha Altuntaş katıldı.

“Ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızın 101'incisini gerçekleştiriyoruz”

Spor başkenti Kocaeli misyonuyla çalıştıklarını ifade eden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Dünya Yüzme Federasyonu, Avrupa Yüzme Birliği, Türkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş Birliği'nde 10 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Kocaeli'mizin güzide ilçesi Kandıra - Kerpe Halk Plajı'nda Kocaeli Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası Golden Cup 2022 Yarışları'nı yapacağız. Belediyemiz bünyesinde her sene geleneksel hale gelen Açık Su Yüzme Şampiyonalarını, ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları ile ulusal düzeye taşıdık, bu yarışma ile uluslararası düzeye taşıyarak her adımda daha ileriye gitmeyi sürdürüyoruz. Gerçekleştirilecek olan bu organizasyon ile beraber Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız bünyesinde işbirliği yaptığımız kurumlar ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızın 101.'sini gerçekleştiriyoruz” dedi.

“10 ülkeden, 60 sporcunun katılmasını bekliyoruz”

Gençleri spora alıştırmak ve başarılı sporcuları daha da üst seviyeye çıkarmak için çabaladıklarını belirten Yıldırım, “Bu ay içerisinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü ve Motor Sporları federasyonu ile birlikte Kocaeli Rallisi Türkiye Ralli Şampiyonası, Gençler Balkanlar Judo Şampiyonası ve Uluslararası Karate Şampiyonası organizasyonlarını yapmayı hedefliyoruz. Hafta sonu yapacağımız uluslararası GOLDEN CUP Şampiyonası'nda çok değerli olimpiyat ve dünya derecesi yapmış yüzücülerimiz burada olacaklar. Organizasyona katılan sporcular Yüzme Federasyonu ve Uluslararası Açık Su Yüzme Federasyonu'nun davet ettiği elit (Dünya, Avrupa ve Olimpiyat derecesi bulunan) sporculardır. 10 ülkeden (Türkiye, İtalya, İspanya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna, Almanya, Hırvatistan ve Makedonya) 60 sporcunun katılması bekliyoruz. Türk milli takımından 21 sporcu yarışmaya katılım sağlayacaktır. Kocaeli Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası Golden Cup 2022 10km'lik bir yarıştır. Bu mesafe Açık Su Yüzme Olimpik Mesafesidir. Golden Cup LEN (Avrupa Yüzme Birliği) ve FINA'nın (Dünya Yüzme Federasyonu) yılda 5 etap olarak düzenlediği bir yarışmadır. Yarışmaya katılım gösteren tüm sporcu ve antrenörlere müsabaka öncesinde Kerpe ve Kumcağız'da bulunan bulunan kampımızda ağırlayacağız bu şekilde de memleketimizi tanıtmış olup spor turizmine katkı sağlamış olacağız. 2023 yılında Dünya Açık Su Yüzme Şampiyonasına ve Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın bölgemizde yapılmasına da talip olduğumuzu buradan ilan etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Kocaeli özellikle açık su yüzme şampiyonlarında bilinen bir il”

Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca ise, “Kocaeli özellikle açık su yüzme şampiyonlarında bilinen bir il. Dünyada açık su denildiği zaman Kocaeli de akla geliyor. Türk Milli Takımımız'dan 21 sporcumuz olacak. Bu sporcularımızdan 5 tanesi bu sezon haziran ayında, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ülkemize 9 madalya kazandırırdı. Bu madalyalar bizim açık su yüzme tarihimizde ki ilk madalyalar oldu. Emir Batur Albayrak, Burcu Naz Narin gibi Avrupa'da madalya alan sporcularımız da burada olacaklar, ülkemizi temsil edecekler" şeklinde konuştu.

"Karadeniz'de yüzmek için sabırsızlanıyorum"

Macaristanlı yüzücü Anna Olasz da, "Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Daha önce Türkiye'de hiç yüzmemiştim. Yarış için çok heyecanlıyım. Şartlar çok iyi, Karadeniz'de yüzmek için sabırsızlanıyorum. İlerleyen yıllarda bu yarışların bir parçası olmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.