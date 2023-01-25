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10 yaşındaki Deren, resim sergisi açtı

Yeteneğiyle görenleri kendisine hayran bırakan 10 yaşındaki ressam Deren Polat, Kocaeli’de “Paletim ve Ben” isimli resim sergisi açtı.

Yeteneğiyle görenleri kendisine hayran bırakan 10 yaşındaki ressam Deren Polat, Kocaeli'de “Paletim ve Ben” isimli resim sergisi açtı.


Kocaeli'de yeteneğiyle görenleri kendine hayran bırakan 10 yaşındaki ressam Deren Polat, Gölcük Belediyesi'nin desteğiyle “Paletim ve Ben” adlı kişisel sergisini Değirmendere Sanat Galerisi'nde açtı. Sergi açılışına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, büyük beğeniyle incelediği eserler için ressam Polat ve kendisini yetiştiren ailesini tebrik etti. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi 28 Ocak'a kadar açık kalacak.

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