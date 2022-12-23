10 yaşındaki Muhammed, Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Short Track Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 10 yaşındaki Muhammed Çukan, Avrupa şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz ay Bulgaristan'da düzenlenen Short Track Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 10 yaşındaki milli sürat patenci Dilovalı Muhammet Çukan girdiği turnuvada büyük başarı elde ederek Avrupa şampiyonu oldu. Başarısından dolayı Dilovası'na büyük sevinç yaşatan Muhammet Çukan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in misafiri oldu. Muhammet'in başarısı ile gurur duyduğunu dile getiren Başkan Şayir, “Muhammed'in bu büyük başarısının diğer gençlerimize de örnek olacağına inanıyorum. İnşallah Dilovası nice şampiyonlar çıkaracak. Onlar bizim gururumuz. Gençlerimizin aldıkları başarılar ile ülkemizin daha ileri gideceğine inanıyorum. Bizler de her zaman onların yanlarında olaya devam edeceğiz. Bir kez daha Muhammed kardeşimizi ve ailesini tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Şayir daha sonra Muhammet Çukan'ı başarısından dolayı hediye verdi.